Başkan Ünüvar'ın Ramazan Ayı mesajı - Son Dakika

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın doruğa çıkması temennisinde bulunan Başkan Ünüvar, ''Bu mübarek ayın Türk-İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum'' dedi.

Bereket ve af edilme ayı olan Ramazan'a kavuşmanın sevinci içinde olduklarını belirten Başkan Ünüvar mesajında;

''İftar sofralarını neşe ile doldurduğumuz, teravihlerde saf tuttuğumuz ve coşkuyla bir araya geldiğimiz yıllara nazaran bu Ramazan'ı buruk yaşayacağız. Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı heyecan ve coşkuyu aile fertlerimizle yaşayacağız. Dualarda buluşup, gönüllerde bir araya geleceğiz. Tedbirlere uyarak geçireceğimiz bu Ramazan ayının, kucaklaşmadan ve bir araya gelmeden uzak son Ramazan ayı olmasını diliyorum.

Böylesi anlamlı dönemleri, eski güzelliği ve coşkusu ile noksansız yaşacağımız günlerin hepimiz hasretini çekiyoruz. O halde bu mübarek günler hürmetine salgının son bulması ve insanlığın üzerindeki musibetlerin kaybolması için dua edelim. Tedbirler nedeniyle bir araya gelemeyişimiz, bizlere yardımlaşmayı ve muhtaçlara el uzatmayı unutturmasın. İftar soframızı değilse de, iftar aşımızı paylaşalım. Öksüzün, yetimin yüzüne tebessüm olalım.

Kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara atıp Ramazan-ı Şerif'in manevi şuuruna tam anlamıyla erişelim. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan Ayı'nı bu duygu ve düşüncelerle geçirip, Ramazan Bayramı'na hep birlikte ulaşalım. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların Cenab-ı Allah'ın dergâhında kabul olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum'' sözlerine yer verdi.