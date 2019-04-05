Son Dakika Haberleri: Başkan Ünver Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

Başkan Ünver Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

1 saat önce

Kulu adliyesinde düzenlenen mazbata töreninin ardından, belediye binasında, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve vatandaşların da katıldığı devir teslim töreni düzenlendi.

Başkan Ünver Mazbatasını Alarak Göreve Başladı, System.String[]
Kulu adliyesinde düzenlenen mazbata töreninin ardından, belediye binasında, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve vatandaşların da katıldığı devir teslim töreni düzenlendi.

Başkan Ünver, belediye makam odasında yapılan törenle üç dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Yıldız'dan görevini devraldı.


Törende konuşan eski Başkan Ahmet Yıldız, yeni seçilen Başkan Murat Ünver'in hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Ateşten bir gömlek giydiklerini belirten Belediye Başkanı Ünver de, "Kazasız, belasız, huzur ve barış içinde güzel bir seçim geçirdik. Makam kapısı, meclis odamız hiç kimseye kapalı olmayacak." diyerek gelen tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:22 Kaynak: AA

AK Parti, Kulu, Güncel
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