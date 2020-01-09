Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

7 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Basın meslek ilkeleri çerçevesinde haber verme ve toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Ünverdi, "Basın sektörü gibi bir alanda çalışmak meşakkatli ve zor bir iş. Gece gündüz, sıcak ya da soğuk demeden gazetecilik mesleğine sahip çıkan, haber kaygısıyla güçlüklere göğüs geren basın mensuplarımızın koşullarının iyileştirilmesi hepimizin öncelikli dileğidir" ifadelerini kullandı.


Ülkelerin gelişmesinde en önemli unsurlardan bir tanesinin özgür ve objektif basının varlığı olduğunu belirten Ünverdi, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Basın kuruluşlarımızın ve basınımızın güçlü olması demokrasimizin de güçlü olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple basın kuruluşlarının özgür çalışma ortamının sağlanması ve günün teknolojilerine uygun imkanlara kavuşması büyük önem taşımaktadır. Günümüz teknolojileri ile yaşanan olaylara, gelişmelere anında ulaşma imkanı bulunmaktadır. Böylesi bir dönemde doğru bilgiye ulaşma konusunda basın mensuplarımızın yaptığı işin hassasiyeti çok daha belirgin hale gelmekte ve kendilerine önemli görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kentimizde olmak üzere tüm basın mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri, hassasiyet ve mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP

Gazeteciler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
19:12 Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
19:12 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
19:10 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:10 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (4) - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]