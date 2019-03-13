Başkan Ünverdi'den Canlı Yayında Ekonomi Değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, katıldığı bir televizyonun canlı yayınında ekonomi gündemini ve 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, katıldığı bir televizyonun canlı yayınında ekonomi gündemini ve 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Gaziantep'in ihracattaki başarısına da dikkat çeken Ünverdi, "Büyümenin önemli sacayaklarından olan ihracattaki başarımızla ülkemizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.



Bloomberg HT canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, program sunucusu Gizem Uzuner'in sorularını yanıtladı. Başkan Ünverdi, 2018 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ihracattaki başarısına da vurgu yaptı. Ünverdi, 2018 yılının ekonomi açısından iyi başladığını ancak, 10 Ağustos'un etkisinin büyüme rakamlarına da yansıdığını belirterek, "İlk çeyrekte yüzde 7,4, ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme gösteren ekonomimiz, maalesef 10 Ağustos'un etkisiyle üçüncü çeyrekte bir anda yüzde 1,6'ya geriledi. Son çeyrekte ise yüzde 3'lük bir daralma oldu. 2018 yılı toplamında ise yüzde 2,6 oranında bir büyüme yaşadık. Maalesef 10 Ağustos ekonomide etkisini gösterdi. Ancak biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Alınan tedbirler, destek ve teşvikler bu süreçte çok önemliydi. Önemli adımlar atıldı ve inşallah kararlılıkla bugünün güçlerinin de üstesinden geleceğiz" dedi.



Gaziantep'in ihracattaki başarısına dikkati çeken Ünverdi, "2019 yılı ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranlarında bir düşüş söz konusu oldu ancak, ihracatımızda ise ciddi manada bir yükseliş söz konusu. Gaziantep olarak 2018 yılının Ocak ayına göre ihracatımızı yüzde 12,2 artırarak, 586 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Şubat ayında da 593 milyon 617 bin TL ihracat yaptık. Türkiye'nin Şubat ayı ihracatı yüzde 3,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 artış gösterdi. Gaziantep önceden olduğu gibi 2019 yılının ilk iki ayında da Türkiye ortalamasının üzerinde, hatta iki katından fazla ihracat yapma başarısını gösterdi. İnşallah ihracatımız artarak devam edecek" dedi.



Gaziantep'in bulunduğu bölge itibarı ile önemli avantajlara sahip olduğuna değinen Ünverdi, "Gaziantep Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumunda. Irak'a, Suriye'ye yakın olmamız, bu bölgelerde dönemsel sorunlar yaşansa da önemli bir avantaj sağlıyor. Buradan 5 saatlik uçuşla 2 milyar insana ulaşabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Irak Büyükelçimiz ve Iraklı yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmeler ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya göstermiş oldukları yakın alaka neticesinde Irak gümrüğündeki ikinci vergilendirme konusu çözüme kavuştu. Sadece tek gümrük vergisi ile Irak'a ihracat yapar duruma geldik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Irak pazarındaki artışı hep birlikte göreceğiz. Buna bağlı olarak Gaziantep-Erbil uçak seferleri de başlıyor. Bunun da olumlu yansımalarını yakın zamanda hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin teknoloji noktasında neler yapması gerektiği ile ilgili yöneltilen soruya, eğitim vurgusu yaparak cevap veren Ünverdi, "Birinci ve ikinci sanayi devri arasında 160 yıl fark var. İkinci ile üçüncü sanayi devri arasında 80 yıl var. Üçüncü sanayi devri ile 2011 yılında başlayan dördüncü sanayi devri arasında 40 yıl var. İlginç ama yarı yarıya azalarak takip eden bir süreç var. Bu hesaba bakıldığında Endüstri 5.0 çağına 2030-2035 yıllarında girmiş olacağız. Bu sebeple ülke olarak zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Elimizde genç bir nüfus var ve biz bu nüfusu eğitebilir, onları doğru yönlendirebilir ve imkanları da sunabilirsek eminim ki Endüstri 4.0'ı da yakalayacağız, Endüstri 5.0'a da erişeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz