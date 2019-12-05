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Başkan Ürek engelli öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Ürek engelli öğrencilerle buluştu, System.String[]

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.


Uludere Belediye Başkanı Ürek, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her gün engelli vatandaşlarla bir arada olmak için kampanya başlattı. Başkan Ürek, bu kapsamda özel okullarda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret ederek pasta kesti. Özel Damla Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli öğrencilerle buluşan Başkan Ürek, öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet etti.


Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Ürek, engelli vatandaşları sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlamaları gerektiğini söyledi. Başkan Ürek, "Her gün yanlarında olduklarımızı hissetmek için bir proje hayata geçirdik, amacımız tüm engelli çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bugün çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Pastalar kestik birlikte oyunlar oynadık. Herkese sesleniyorum, kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım sadece 3 Aralık'ta değil her gün yanlarında olalım" dedi. - ŞIRNAK

Uludere, Aralık, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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