Başkan Uslu: "Pandemide kaynaklarımızı üyelerimiz için kullandık"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu; pandemi sürecinde 24 milyon TL kaynakla üyelere finansmana erişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, pandemi sürecinde yapılan hizmetleri ve ATSO'nun üyeleri ve Adıyaman için gerçekleştirdiği projeleri yazılı açıklamayla anlattı.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu oda olarak çeşitli programlar ve projeler hazırlayıp hayata geçirdiklerini belirterek, "ATSO olarak Sanayi Geliştirme Merkezimizde 600 bin TL'lik Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi Projesini gerçekleştirdik. Burada ilimizin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini gelecek nesillere aktarıyoruz. Kurslarımız devam ediyor. Buradan mezun olan gençlerimiz aşçılık ve sunum üzerine aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Bunun yanında Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi ve İstihdamı Projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinden 350 bin TL'lik destek aldık. Bu paramız ASGEM hizmetlerinde kullanılıyor. Ne istihdamda ne eğitimde çalışmayan girişimci adayları için AB'ye 340 bin Euroluk proje başvurusunda bulunuldu. Projemizle ilgili ön başvuru geçildi. Süreç devam etmektedir. Odamızdaki proje ekibimiz hibe destekleri, Avrupa Birliği projeleri, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) projeleri, devlet desteklerini takip ederek yeni projeler hazırlamaktalar. Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan 'Kalifiye Eleman' sorununa çözüm buluyor. ASGEM için 'İlimizin yüz akı' diyorum. Çünkü bu kurumumuz gelecekte adından söz ettiren işler yaparak istihdamı, gençlerin iş sahibi olmasını sağlayacaktır. Pandemi döneminde ASGEM'i devreye aldık. Bu kurum bizim koordinasyonumuzda çalışmalarını sürdürmekte.İpekyolu Kalkınma Ajansı güdümlü projesiyle Adıyaman Valiliği, Belediye, Üniversite, Odamız ve OSB Başkanlığının ortaklığında kurularak ATSO'nun koordinasyonunda hayata geçirilen ASGEM, toplam 4.700 metrekare kapalı alana sahip olup, 7 milyon TL proje bedeliyle kuruldu. Konfeksiyon, muhasebe, mobilya, aşçılık ve garsonluk, kaynak alanlarında kurslarımız devam etmektedir. Özellikle konfeksiyon alanında yetiştirdiğimiz gençlerimizi sanayicilerimizin emrine sunduk. Bugüne kadar 150 mezun verdik. Tekstilde 110 gencimizin OSB'deki tekstil fabrikalarında istihdam edilmelerine vesile olduk. Gastronomide 20 kişi işe yerleştirilmiş olup, kaynak, mobilya, muhasebe, aşçılık kursumuz devam etmektedir" dedi.

Uslu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen ve bankalar aracılığıyla kullandırılan "Nefes Kredisi" kapsamında 2020 yılında 8 milyon TL, 2021 yılında ise 15 milyon 800 bin TL toplam 24 milyon TL kaynakla üyelerin pandemi sürecinde finansmana erişmesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Uslu açıklamasının devamında, "TOBB önderliğinde pandemi sürecinde üyelerimizin sorunlarını yakından takip ederek, bizlere aktarılan sorunları çözüm önerilerini ile birlikte, ilgili yerlere ilettik. TOBB tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen "'Türkiye Ekonomik Şurası'na katılım sağladık. Adıyaman'ın sulamadaki önemli projeleri Gömükan, Koçali, ve Çetintepe barajlarının durumu Cumhurbaşkanımıza iletildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlarımızın katılımıyla TOBB'da düzenlenen toplantılarda üyelerimizin çek yasası, finans erişim ve daha birçok sorunu Bakanlarımıza aktardık. Pandeminin başladığı günden bugüne geçen zamanda, bizler tarafından aktarılan sorunların çözümüne ilişkin, TOBB tarafından Bakanlarımızın katılımıyla online toplantılara katıldık. Adıyaman'ımızı ilçelerimizle bir bütün olarak ele alıyoruz. İlimizde ve ilçelerimizdeki OSB'lerin kuruluşunda kanunen ortak olmakla beraber bunlara ödeme yaptık. Mermer OSB, Besni OSB ve Kahta OSB'ye toplam 947 bin TL ödeme yapıldı.

Zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman'da çıkarılan mermerin büyük bir kısmı, il genelinde yeterli sanayi tesisi olmadığı için işlenmeden bloklar halinde pazarlanmaktadır. Bununda doğrudan Adıyaman'a bir katkısı bulunmamaktadır. Bunun önüne geçmek, Adıyaman için katma değer oluşturmak amacıyla Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Valimiz Mahmut Çuhadar'ın gayretli çalışmaları ve Odamızın da destekleriyle ilimizin ikinci OSB'si olan Mermer OSB'de yatırımcıya arsa tahsisi 2022 yılında yapılacaktır. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Adıyaman olarak ihracat ayağımızın güçlenmesi için Odamızda bir birim kurduk. Bu birim ihracat yapmak isteyen üyelerimize, firmalarımıza rehber görevi görmekte. İhracat yapan ve ihracat potansiyeli bulunan firmalarımıza dış ticaret danışmanlık hizmeti veriliyor. Talepte bulunan firmalarımıza dış ticaret istihbarat desteği hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitim yardımlarımızda mevcut. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamızın destekleriyle kırtasiye yardımı, kışlık kıyafet yardımlarımız var. Pandemi nedeniyle bazı ailelerimiz zor durumda kaldı. Bizde onlara destek olması amacıyla burs desteğimiz var. Her ay düzenli olarak 50 öğrenciye oda olarak burs vermekteyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN