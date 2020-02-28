Başkan Uslu: "Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uslu: 'Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı' - Son Dakika

Başkan Uslu: "Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı"

7 saat önce

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.

Başkan Uslu:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.


Yaşanan hain saldırıyla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Uslu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Türk milletinin, var olduğu günden bu yana vatanı ve bağımsızlığını namusu bilmiş, herhangi bir tehdit karşısında gözünü bile kırpmadan canını feda etmiştir. Bugün de bizlerin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek Mehmetçik'imiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sadece yüreğimizle değil, tüm varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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