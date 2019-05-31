Son Dakika Haberleri: Başkan Uslu sigortacılarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Uslu sigortacılarla bir araya geldi

1 saat önce

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Sigortacılık Haftası" kapsamında Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı'yı ve sigorta acentelerini ziyaret etti.

Başkan Uslu sigortacılarla bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Sigortacılık Haftası" kapsamında Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı'yı ve sigorta acentelerini ziyaret etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ejder Bozkurt ve Meclis üyesi Ahmet Yıldız ile gerçekleştirilen ziyaretlerde Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ve acente sahipleri iş yerlerinde ziyaret edildi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu konuşmasında, ülkede sigortacılığın geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Uslu, "Sigorta Haftası'nın tüm sigortacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ise "Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli Başkanı Mustafa Uslu'ya ve sektörümüzü temsil eden meclis üyelerimiz Ejder Bozkurt ve Ahmet Yıldız'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, tüm sigorta temsilcilerinin Sigortacılık Haftası'nı kutlarım" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:00 Kaynak: İHA
Mustafa Uslu, Adıyaman, Sigorta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uslu sigortacılarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]