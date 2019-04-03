Başkan Usta Ve Meclisi Mazbatalarını Aldı

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Kadın Kolları Başkanı Betül Yıldızer, Gençlik Kolları Başkanı Mehmed Erkan ve yönetimlerininde kalabalık bir heyet ile katıldığı mazbata töreninde Başkan Usta ve Meclis Üyeleri alkışlarla karşılandı.

Kağan Mehmet Usta başkanlığında yönetilecek belediye meclisi 16 kişiden oluştu.Cumhur İttifakı Başkan Usta ile birlikte 10 üye olurken, Millet İttifakı 6 kişiden oluştu.

31 Mart Yerel seçimlerinde İznik'te seçimin galibi Cumhur İttifakının adayı AK Partili Kağan Mehmet Usta oldu. Rakibine 1462 oy fark atarak, 15102 oyla İznik'in yeni Belediye Başkanı olan Kağan Mehmet Usta'nın meclisi de şu şekilde oldu; Cumhur İttifakı AK Parti Meclis Üyeleri Halil Çakır, Ramazan Sert, Müceher Egemen, Zeliha Peşte, Mehmet Bektaş, Oğuz Çetin, Önder Bulut, Halil Arslan(Kontenjan) ve İsmail Topuz'dan (Kontenjan) oluşurken, Millet İttifakı İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri de Asiye Çalışkan, Ömer Alperen Özen, Kadir Yüksek, İlker Kara, Hüseyin Kutlu ve İsmail Aydemir'den oluştu.