Başkan Usul'dan Vali Akbıyık'a ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Elazığ Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve Radyocu Kaya Yapıcıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Hakkari'yi ziyaret eden Elazığ Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve Radyocu Kaya Yapıcıoğlu, bir süre Vali Akbıyık ile sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Başkan Uslu'ya yöreye ait el dokuması kilim, bal ve radyo hediye etti.



Başkan Uslu, daha sonra Vali Akbıyık ile birlikte kent merkezini ziyaret etti. Radyocu Kaya Yapıcıoğlu ise görüntülü olarak sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Vali Akbıyık ile birlikte kent merkezini dolaştıklarını, halkın sosyal mesafeye uyduğunu izleyicilerine aktardı. Tarihi Meydan Medresesi ve Mir Kalesi'ni de ziyaret eden Başkan Uslu ve Radyocu Kaya Yapıcıoğlu, Hakkari'yi çok beğendiklerini ifade ederek, kendileri ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık'a ise teşekkür ettiler. - HAKKARİ