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Başkan Uygur'a özel ziyaret

7 saat önce

Torbalı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet veren 23 yaş üzeri Özel Eğitim Kurs Merkezinin kursiyerleri, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Uygur'a özel ziyaret, System.String[]

Torbalı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet veren 23 yaş üzeri Özel Eğitim Kurs Merkezinin kursiyerleri, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Belediyesi tarafından yapılan hizmet binasında eğitim gören Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet veren 23 yaş üzeri Özel Eğitim Kurs Merkezi kursiyerlerini ağırladı. Kursiyerler, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öğretmenleri ve Torbalı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Çobanoğlu ile birlikte Başkan Uygur'u ziyaret eden kursiyerler, ebru sanatı ile yaptıkları ve Başkan Uygur'un fotoğrafının yer aldığı özel çalışmayı Uygur'a hediye etti. Torbalı Belediyesi olarak engelli bireylere her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Uygur, ziyaret için de kursiyerlere teşekkür etti.


Ziyarette, Başkan Uygur'dan çeşitli isteklerde bulunan kurs öğretmenleri, gezilerde kullanılmak üzere araç ve beslenme saatlerinde de dağıtılmak üzere kumanya talep etti. Başkan Uygur, ilgili birimlere hemen talimat verdi. Günün belirli saatlerinde kurs merkezinde eğitimlerini sürdüren kursiyerler için bahçe düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması da yapacaklarını kaydeden Başkan Uygur, "Engelli vatandaşlarımız bizim gözümüzde her zaman hizmet çarkında özel yerleri olan bireylerimiz. Bunun için kent genelinde de adımlar atacağız. Bugün bana gerçekleşen ziyaret beni çok mutlu etti. Engelsiz bir yaşam için belediye olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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