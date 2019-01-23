Başkan Uysal, "1 Kişi Bile İşten Çıkartılmayacak"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye çalışanlarıyla toplantı düzenledi.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, personele seslenerek önemli mesajlar verdi. Yeni dönemde 1 kişinin dahi işten çıkartılmayacağını ve yasaların öngördüğü şekliyle çalışanlara en iyi zammın verileceğini belirtti. Başkan Uysal, adaylığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Siyasetin matematiği yok. Ona bakarsanız ben yüzde 99.9 adaydım. Geriye kalan yüzde 0.1 beni yendi. Şimdi de ben, sizin huzurunuzda yüzde 99 değil, 99.999 onları yeneceğim. Ereğli'de, doğruların, çalışkanların, dürüstlerin, hizmet edenlerin ortak bir ittifakı olacak. Çünkü bu Millet yeter diyecek. Yeter bu milletin çocuğu var. Yeter bu milletin evladı var diyecek. Çünkü bu halk, hizmet eden adam istiyor, çalışan adam istiyor. Yatları, katları olanları istemiyorlar. Bu yüzden ben isyan ediyorum. Hani rahmetli Menderes'inde bir sözü var. 'Yeter bu milletinde adamı var, Yeter, bu milletinde çocuğu var'. Ereğli'de, doğruların, çalışkanların, dürüstlerin, hizmet edenlerin ortak bir ittifakı olacak. Çünkü bu Millet yeter diyecek. Yeter bu milletin çocuğu var. Yeter bu milletin evladı var diyecek. Sizlerde Ereğli'nin en büyük ailesi olarak sizlere güveniyorum. Tek istediğim aranıza dedikodu sokmayın. Nifak tohumlarına fırsat vermeyin." dedi.



Başkan Uysal, güzel hizmetlerin yapıldığını da belirterek, "Bu süre içinde yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sakın ola bunu veda diye algılamayın. Bu güzel yapılanları anlamayan, anlamaya çalışmayanlara ve görmeyenlere hayret ediyorum. Dün çalıştığınız gibi, 5 yıl bizlerle nasıl çalıştığınız gibi şimdi 1 kat daha fazla çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da Türkiye'nin en iyi belediyelerinden biri olmaya devam edeceğiz. Beni en iyi sizler tanıyorsunuz. Fırsatçılık yapmam. İlkeli bir duruşum vardır. Asla hayat ilkelerimden taviz vermem. Göreve geldiğim ilk günden beri, arkadaşlar önüme zam için geldiğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en iyisini vereceğimden emin olun. Günlerdir dedikodusu yapıldı. 300-400 kişi fazla belediyenin çalışanı var, bunlar işten atılacak diyorlar. Size Hüseyin Uysal sözü, sizin içinizden yetişmiş biri olarak farklı yerlerde olduğum, farklı bölgelerde yetiştiğim için okuma ve gelişme şansı hissetmiş birisi olarak, sizlerden hiçbir farkım yok, sizlerin ve Ereğli halkının destekleriyle bu makamlara gelmiş biri olarak söz veriyorum. Ne bugünden sonra, nede Nisan ayından sonra 1 tane Taşeron işçi işten çıkartılmayacak" ifadelerine yer verdi.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi gelişmeler başta olmak üzere, bugüne kadar yapılan çalışmaları da değerlendirdiği toplantısında, personele yaptıkları hizmetler için teşekkür edip, bu saatten sonra bir kat daha fazla çalışacaklarını söyledi. - ZONGULDAK

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