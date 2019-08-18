Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, "2. Uluslararası Antik Kentler Formu"na katıldı
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Başkan Uysal, "2. Uluslararası Antik Kentler Formu"na katıldı

15 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Formu'na katıldı.

Başkan Uysal,
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Formu'na katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "2. Uluslararası Antik Kentler Formu" için Rusya'nın Ryazan bölgesine giden Uysal, çeşitli temaslarda bulundu.
Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonunca düzenlenen forum kapsamında Ryazan kent yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.
Aralarında Türkiye, Portekiz, Suriye, Danimarka, Nijerya, Bulgaristan, Çin ve Arjantin'in bulunduğu 35 ülkeden 55 şehrin katıldığı forum kapsamında gerçekleştirilen buluşmaya Ryazan Duma Başkanı Yuliya Rokotyanskaya ve Ryzan Belediye Başkanı Elena Sorokina ev sahipliği yaptı.
Uysal, forumda, "Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği" konulu "Kaleiçi Old Town Festivali" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Açıklamada burada yaptığı konuşmaya yer verilen Uysal'ın, tarihi kent merkezleri ve antik kentlerin gerek turizm gerekse kültürel anlamda önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.
Antik kentlerin tanıtımı için iş birliğinin büyük bir gereksinim olduğuna işaret eden Uysal'ın, Antalya'nın tarihi Kaleiçi gibi antik kent merkezlerine sahip şehirlerin bir araya gelip ortak kültürel ve sanatsal tanıtım birliği oluşturması gerektiğini vurguladığı bildirildi.
Ümit Uysal, Muratpaşa, Arjantin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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