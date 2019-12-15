Başkan Uysal: "600 antik kent var, buralara turist gelmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal: '600 antik kent var, buralara turist gelmeli' - Son Dakika

Başkan Uysal: "600 antik kent var, buralara turist gelmeli"

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Antalya, Burdur ve Isparta'yı içine alan bölgede 600 antik kent var. Buralara da turist istiyoruz.

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, " Antalya, Burdur ve Isparta'yı içine alan bölgede 600 antik kent var. Buralara da turist istiyoruz. O güvenlik akreditasyonunu istiyoruz ülkemizde. O uygarlık akreditasyonunu istiyoruz. O algıyı üretmek için genel kamu yönetimi ve bütün aktörler, herkes emek ve para ayırsın istiyoruz" dedi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nı ziyaret etti. Belek turizm bölgesinde gerçekleşen ve 4 gün devam eden fuar, yeni ürün lansmanları ve firma tanıtımlarına, ikili iş görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği fuarı ziyaret eden Başkan Uysal da stantları gezdi, sektör paydaşlarıyla 2019'u değerlendirdi, gelecek yılı konuştu. Ziyarette, Başkan Uysal'a Dernek Başkanı Bülent Bilgiç eşlik etti.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kitle turizminde öncü bir ülke olduğunu söyledi. Bunun geliştirilerek devam etmesi gerektiğini belirten Uysal, "Bu alandaki başarılar ülkemize çok büyük katkılar sağlıyor. Muhteşem işler başarılıyor. Antalya, Burdur ve Isparta'yı içine alan bölgede 600 antik kent var. Buralara da turist istiyoruz. Bunun tüketecek entelektüel, nitelikli, kendi seyahatini yapan, kendisi gezen turistleri de istiyoruz. O güvenlik akreditasyonunu istiyoruz ülkemizde. O uygarlık akreditasyonunu istiyoruz. O algıyı üretmek için genel kamu yönetimi ve bütün aktörler, herkes emek ve para ayırsın istiyoruz" diye konuştu.


Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi'nin tanıtımını gerek ulusal gerekse uluslararası turizm fuarlarında gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, ayrıca Kaleiçi Oldtown Festivali'nin 4'üncüsünü düzenlediklerini söyledi. Festivalde bu yıl ilk kez Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerin katılımıyla forum gerçekleştirdiklerini dile getiren Uysal, "4 yıl önce 11 şehri zor getirdiğimiz Kaleiçi Old Town Festivalimize bu yıl katılmak için 63 şehir başvuruda bulundu. Bunların 48'ini kabul ettik. Düzenlendiğimiz forumdan oybirliğiyle kabul edilen bir deklarasyonla çıktık. Ayrıca bir arkeoloji dergisini de başlattık. Bu derginin ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlandı" diye konuştu.


Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin bu çerçevede çabalarının devam edeceğini belirtirken Dernek Başkanı Bilgiç, fuara katılım ve destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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