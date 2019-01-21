Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Aday Olacağını Açıkladı

Başkan Uysal Aday Olacağını Açıkladı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli mahallelerden toplanan ev hanımları Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Başkan Uysal Aday Olacağını Açıkladı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli mahallelerden toplanan ev hanımları Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli'nin çeşitli mahallelerinden toplanarak bir araya gelen ev hanımları, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek destekte bulundular. Kadınların bu desteğiyle daha da güçlendiğini belirten Başkan Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Hiç merak etmeyin, adayım ve bu seçimleri alacağız. Bu desteğinizle daha güçlendim. Daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Gittikçe büyüyeceğiz. Yola çıkıyorum. Çıktığım yol doğru yol. Çıktığım yol, sizin yürüdüğünüz yol. Sizlerden aldığım güçle bu seçimi açık ara önde bitireceğiz. 31 Mart'ta seçimlere girecek tüm adaylara ve partilere başarılar diliyorum. Ama sonuçta zafere bizler ulaşacağız" Başkan Uysal'ın Kdz.Ereğli'ye güzel hizmetler yaptığını belirten kadınlar ise "Sana yapılan haksızlığa karşı biz seninleyiz. Ereğli'mizin geleceği için dik dur" dedi.

Ziyaret Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal'ın kadınlarla sohbetinden sonra sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Zonguldak, Hüseyin Uysal, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü 80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru

600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 21:04:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Aday Olacağını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]