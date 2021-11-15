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Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu - Son Dakika

Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu

15.11.2021 10:35
Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Lara sahilinde düzenlenen olta balıkçılığı turnuvasının açılışında, amatör balıkçılığı hem denizlerin korunması hem de insanların psikolojik durumları açısından çok faydalı bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Lara sahilinde düzenlenen olta balıkçılığı turnuvasının açılışında, amatör balıkçılığı hem denizlerin korunması hem de insanların psikolojik durumları açısından çok faydalı bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

6. Uluslararası Surf Casting-Golden League, olta balıkçılığı turnuvası hafta sonu Lara sahilinde yapıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen turnuvada, olta balıkçıları Akdeniz'in en büyük balığı tutmak için iki gün boyunca kıyasıya yarıştı. Kıyıdan uzak olta atışı şeklinde gerçekleşen turnuvanın açılışına Başkan Uysal da katıldı.

Lara sahilinde balıkçılarla bir araya gelen Başkan Uysal, amatör balıkçılığı hem denizlerin korunması hem de insanların psikolojik durumları açısından çok faydalı bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu açıdan amatör balıkçılıkla ilgili faaliyetleri destekleme gayreti içinde olduklarını aktaran Başkan Uysal, "6. Uluslararası Surf Casting-Golden League'in düzenlemesinde emeği geçen başta Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği olmak üzere herkesi kutluyorum" dedi. Başkan Uysal, konuşmasının ardından Akdeniz'e ilk oltayı atarak turnuvayı başlattı. Başkan Uysal'ın olta atışıyla başlayan turnuva, pazar günü akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. - ANTALYA

Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu
Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu
Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu

Ümit Uysal, Muratpaşa, Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu - Son Dakika


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