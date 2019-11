Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın kitle turizminde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, "Ancak, bu kent 12 ay turizm gerçekleştirilecek her türlü potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak, harekete geçirmek için her türlü işbirliğine hazırız" dedi.



Belek Turizm Yatırımcılar Birliği (BETUYAB) Operasyon Sorumlusu Adnan Gürbüz, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. 2019'un BETUYAB'ın 30'uncu kuruluş yıldönümü olduğunu kaydeden Gürbüz, Belek turizmi ve birliğin çalışmaları hakkında Başkan Uysal'a bilgi verdi. Gürbüz, bölgenin anlatıldığı bir yayını da başkan Uysal'a sundu.



Başkan Uysal ise, ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi'nce yayımlanan ve dünya çapında Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentler için platform olarak işlev görecek 'Old Town' dergisini BETUYAB'la paylaştı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Old Town Forum-2019'da söz konusu yayın organının sürekli hale getirilmesinin kararlaştırıldığını belirten Başkan Uysal, derginin Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği eski kent merkezlerine sahip şehirlerarasında bir ağ kurmak için devam eden çalışmaların en önemli çıktısı olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi merkezli devam eden turizm çalışmalarının dijital turizm merkezi gibi yeni projelerle destekleneceğini aktaran Uysal, Antalya'nın kitle turizminde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer aldığını söyledi. Başkan Uysal, "Ancak, bu kent 12 ay turizm gerçekleştirilecek her türlü potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak, harekete geçirmek için her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi adına Başkan Uysal tarafından ilk sayısı yayımlanan ve 2 bin 500 baskı yapan dergi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Dergi iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu'nun kültür miras alanlarını korunmasına yönelik akademik bir tartışma yürütülürken ikinci bölümde bu yıl Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan şehirlerin tanıtımı yer alıyor. Dergi, 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla 11 Ekim'de gerçekleştirilen Old Town Forum'da alınan karar uyarınca 6 aylık dönemler halinde yayımlanacak. - ANTALYA