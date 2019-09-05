Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal Antalyalıları şölene davet etti
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Başkan Uysal Antalyalıları şölene davet etti

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cuma günü 5'incisi düzenlenecek Sünnet Şöleni'ne tüm Antalya'yı davet ederken "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Sünnet Şöleni'mizde önemli olan her mahallemizden çocuklarımızın beraberlik ve dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır" dedi.

Başkan Uysal Antalyalıları şölene davet etti, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cuma günü 5'incisi düzenlenecek Sünnet Şöleni'ne tüm Antalya'yı davet ederken "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Sünnet Şöleni'mizde önemli olan her mahallemizden çocuklarımızın beraberlik ve dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır" dedi.


Muratpaşa Belediyesi ve Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlendiği bu yıl 5'incisi düzenlenecek geleneksel sünnet şöleni, Cuma günü saat 18.30'de Yenigün Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek. Şölen öncesinde Muratpaşa'nın farklı mahallerinden 256 çocuğun sünnet operasyonları gerçekleştirildi. Çocuklar, sünnet kıyafetleriyle katılacakları şöleni büyük bir heyecanla beklerken Muratpaşa Belediyesi de çocukların ve ailelerinin unutamayacağı bir şölen için tüm hazırlıkları tamamladı.


Çocuklar için sürpriz hediyelerin hazırlandığı ve müzik grubu Kadim Dostların sahne alacağı şölene tüm Antalya'yı davet eden Başkan Uysal, şölende bir kent olarak olarak buluşmanın birçok açıdan anlamlı olduğunu söyledi. Bir şehirde birlik, beraberlik ve mutluluk artarsa o şehirde yaşamın keyifli hale geleceğini belirten Başkan Uysal, "Önemli olan, can cana, yan yana bu şöleni yapıyor olmamız. Çocuklarımızın hep beraber, dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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