Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Antalyaspor Yönetimini Kabul Etti

Başkan Uysal, Antalyaspor Yönetimini Kabul Etti

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Uysal, Antalyaspor Yönetimini Kabul Etti, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, Antalyaspor Başkanı Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Bora Terzioğlu ve Berkay Bahar, Antalyaspor Kulübü Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alp Özel ile makamında sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman Antalyaspor'un farklı branşlardaki takımlarının, Antalyaspor AŞ'nin, kulüp derneğinin ve taraftarın yanında olduklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor'un son beş yıl içinde önemli işbirliklerini hayata geçirdiğini vurgulayan Uysal, belediyenin sahip olduğu tüm spor tesislerinin Antalyaspor'a açıldığını aktardı.

Antalyaspor'un 2.5 milyonluk Antalya'nın değeri olduğuna işaret eden Uysal, "Kentin takımıdır. Kapılarımız ve gönlümüz her zaman camiamıza açık oldu. Beş yılda pek çok güzel şeyi hep beraber yaptık ve yine yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporluyuz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Spor
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