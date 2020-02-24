Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kars, Ardahan ve Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gecesinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) kurulan sivil toplum kuruluşları işbirliğinin Türkiye'nin demokrasisiyle birlikte hak ve özgürlükler alanını yükselteceğini söyledi.



Başkan Uysal, Kars, Ardahan ve Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlendiği geceye katıldı. Gecede Başkan Uysal'a Türkiye'nin en soğuk üç ilinden gelerek Antalya'ya yerleşen insanların sıcak ilgisi vardı.



Uysal, gecede yaptığı konuşmada, sivil toplum faaliyetlerinin dünyada şehirleri ve ülkeleri geliştirdiğine dikkat çekti. Derneklerin ilişki ağları genişledikçe, farklı alanlarda faaliyet yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri oluştukça ülke ve şehrin sorunları üzerine çalışmaya başladıklarını, kamu yararını ön plana aldıklarını belirten Uysal, "Bu anlamda sivil toplum kuruluşları bizim iş ortağımız, bizim çalışma arkadaşlarımız. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerimizde (ASSİM) 129 adet derneğimiz ve diğer derneklerimiz tesisimizden sonsuz faydalanabiliyorlar. Bunun nedeni insanlarımızın kamu yararına, toplum yararına bir şeyler yapmamızı istememiz. Öyle bir hale geleceğiz ki, bütün derneklerimiz, bütün dünyadan kaynak bularak, proje bazlı çalışmaya başlayacaklar. İstiyorum ki, ASSİM'de 300 proje birden yürüsün" dedi.



ASSİM merkezli sağlanacak bu birlik ve beraberliğin, dayanışmanın hem demokrasi hem de hak ve özgürlükler alanında Türkiye'yi yükselteceğini belirten Uysal, "Hem de refahımız, zenginliğimiz, üretimimiz, inovasyonumuz yükselecek. Bu konuda derneklerimizi desteklemeye, derneklerimiz ile dayanışma içerisinde olmaya, insanlarımıza asla gurbette hissettirmemeye tasada ve kıvançta beraber olduğumuzu her yerde haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA