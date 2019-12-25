Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) gerçekleştirdiği STK Kapasite Gelişim Programı'nda "Ortak iyi çerçevesinde bir araya gelmiş insanlar olarak, bu amaçla yapılan bütün faaliyetleri güzelleyerek yolumuza devam edelim. ASSİM, ortak iyi merkezi olacak" dedi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine sahip ASSİM, bu kuruluşların kapasitesini geliştirmek, gelişimlerine destek olmak, iletişimlerini arttırılması ve deniyim bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla 'Kapasite Geliştirme Programı'na başladı. 4 modül olarak hazırlanan programda sivil toplum kuruma, sivil toplum kuruluşu yönetimi, kaynak geliştirme, proje oluşturma, gönüllülerle işbirliği, yerel yönetimler ve katılım, etki izleme ve değerlendirme gibi konular yer alıyor.



ASSİM STK Kapasite Gelişim Programı'nın ilk modülü, ASSİM Hamitbey Salonu'nda merkezde yer alan 109 dernekten temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Uysal'ın da katıldığı sabah oturumlarında sivil toplum nedir, sivil toplumun özellikleri nelerdir gibi konularda tartışmalar yürütülürken kamusal alan, diğerkamlık gibi kavramlar da ele alındı. Son derece canlı bir tartışma ve fikir alışverişi ortamının bulunduğu oturumda sivil toplumun, insanların bir araya gelerek birlikte daha iyi yaşamak için alternatif yol önerilerini paylaştığı ve bu amaçla yapılan politikalara katkıda bulunmaya alıştıkları alan olduğu konusunda ortak fikir oluştu.



Sabah oturumunun sonunda kısa bir değerlendirme konuşması yapan Başkan Uysal, ASSİM'de olduğu gibi belediyenin organize ettiği bir sivil toplum alanının çeşitli Avrupa ülkelerinde yadırgandığına dikkat çekti. Ancak bu noktada her toplumun kendine özgü durumlarının olduğunun atlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Biz bu olanakları ASSİM çatısı altında bir araya getirmesek birçok derneğimiz nihayetinde kumarhaneye dönüşecek zorunda kalıyor" dedi.



Başkan Uysal, alkışlarla karşılanan konuşmasının sonunda "Ortak iyi çerçevesinde bir araya gelmiş insanlar olarak bu amaçla yapılan bütün faaliyetleri güzelleyerek yolumuza devam edelim. Yaklaşık 2 yıl sonra burada her derneğimiz bir ya da birkaç projeyi bir yürütür hale gelecek. ASSİM, ortak iyi merkezi olacak. Bütün şehri, sizlerin de desteğiyle yukarıya çekecek" ifadesine yer verdi. - ANTALYA