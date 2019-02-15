Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal: "Balbey Haklarını Koruyacaktır"

Başkan Uysal: "Balbey Haklarını Koruyacaktır"

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Balbey, kamulaştırma kararına karşı hukuki haklarını korumakta kararlı gözüküyor" dedi.

Başkan Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Balbey, kamulaştırma kararına karşı hukuki haklarını korumakta kararlı gözüküyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığınca hakkında 'acil kamulaştırma kararı' alınan Balbey Mahallesi'nin sakinleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede uyguladığı Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararı değerlendirildi. Muratpaşa Belediyesi'nin de Balbey Mahallesi'nde mülklerinin bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, "Diğer mahalle sakinlerimiz kadar biz de üzüntülüyüz. Ama haklarımızı arayacağız. Balbey, kamulaştırma kararına karşı hukuki haklarını korumakta kararlı gözüküyor. Bu da en doğal hakları" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
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