Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı - Son Dakika

Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Organize olmuş, topluluklar halinde kendi gücünü birleştirmiş insanlar her zaman çok faydalı olurlar.

Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Organize olmuş, topluluklar halinde kendi gücünü birleştirmiş insanlar her zaman çok faydalı olurlar. Kamu menfaatiyle hareket ederler. Hele İşin içinde Yörük kültürü de varsa" diye konuştu.


Başkan Uysal, Bucaklı Genç İşadamları Kültür Dayanışma Derneği'nin Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendiği geleneksel 2'nci Salep Günü'ne katıldı. Gecede Başkan Uysal'a Dernek Başkanı Mehmet Ak'ın yanı sıra CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz eşlik etti. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gece açılış konuşmalarını ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti.


Başkan Uysal, sivil toplum kuruluşlarının derneklerinin kent yaşamı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. İleri, zenginleşmiş, organize olmuş milletlerin dernekleri toplumun, ülkelerinin kalkınmasında değerlendirdiğini belirten Başkan Uysal, "Biz de derneklerde bir araya gelen insanlarla gurur duyuyoruz. Bir insan, kendi çıkarını, halini düşünür. İki insan, üç insan ve dördüncü, beşinciden sonra 'Memleketin durumu ne olacak, şehrimin, mahallemin, komşularımın durumu ne olacak?' demeye başlar. Dolayısıyla organize olmuş, topluluklar halinde kendi gücünü birleştirmiş insanlar her zaman çok faydalı olurlar. Her zaman genel kamu menfaatiyle hareket ederler. Hele İşin içinde Yörük kültürü de varsa. Yörük kültüründe ortaklaşma. tasada kıvançta bir olmak, üretkenlik, cinsiyetler ve yaş kuşakları arası denge var" ifadelerinde bulundu.


Bucaklılarının Antalya'nın ticaretinde sosyal hayatında, bir ağırlığı farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, Bucaklı genç işadamlarını bir çatı altında buluşturan derneğe Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri bünyesinde projeler yapmaya davet etti.


Başkan Uysal, konuşmasının ardından Antalya'da farklı iş kollarında faaliyet gösteren başarılı iş adamlarına plaketlerini takdim etti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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