Başkan Uysal, Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Uysal, Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemelerde bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin de destekleriyle yapımı tamamlanan Meydankavağı Mahallesi Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemede bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin de destekleriyle yapımı tamamlanan Meydankavağı Mahallesi Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemede bulundu. Başkan Uysal, "Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ibadethanede yapılacak ibadetleri Allah kabul etsin" dedi.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı


Başkan Uysal, Meydankavağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve belediyenin yer tahsisiyle temeli 2018 Ekim'de törenle atılan Burdurlu Hasan Dikici Camii'de incelemelerde bulundu. Burdurlu Hasan Dikici Cami Vakfı'nın inşa ettiği camide Başkan Uysal'a Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal ve vakıf üyeleri eşlik etti.


İncelemelerin ardından Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Melahat Atalay'la telefonla görüşen Başkan Uysal, gerek mimari açısından gerekse işçiliğiyle çok güzel bir caminin Antalya'ya kazandırıldığını söyledi. Başkan Uysal, kısa bir süre sonra ibadete açılacak caminin Türbeli Mezarlık Cami yerine yapıldığını söyledi. Türbeli Mezarlık Camii'nin de merhum Hasan Dikici tarafından yaptırıldığını kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:


"Burdurlu Hasan Dikici Vakfımızın katkısıyla cami yeniden inşa edildi. Biz de, elimizden gelen her türlü katkıyı sağladık. Çok güzel, huzur dolu bir ibadethane oldu. Müftülüğümüze ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza ve Meydankavağı Mahallemize hayırlı olsun. Bu ibadethanede yapılacak ibadetleri Allah kabul etsin." - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:33 Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
18:33
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 19:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Uysal, Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]