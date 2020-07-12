Başkan Uysal, Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin de destekleriyle yapımı tamamlanan Meydankavağı Mahallesi Burdurlu Hasan Dikici Camii'nde incelemede bulundu. Başkan Uysal, "Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ibadethanede yapılacak ibadetleri Allah kabul etsin" dedi.



Başkan Uysal, Meydankavağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve belediyenin yer tahsisiyle temeli 2018 Ekim'de törenle atılan Burdurlu Hasan Dikici Camii'de incelemelerde bulundu. Burdurlu Hasan Dikici Cami Vakfı'nın inşa ettiği camide Başkan Uysal'a Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal ve vakıf üyeleri eşlik etti.



İncelemelerin ardından Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Melahat Atalay'la telefonla görüşen Başkan Uysal, gerek mimari açısından gerekse işçiliğiyle çok güzel bir caminin Antalya'ya kazandırıldığını söyledi. Başkan Uysal, kısa bir süre sonra ibadete açılacak caminin Türbeli Mezarlık Cami yerine yapıldığını söyledi. Türbeli Mezarlık Camii'nin de merhum Hasan Dikici tarafından yaptırıldığını kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:



"Burdurlu Hasan Dikici Vakfımızın katkısıyla cami yeniden inşa edildi. Biz de, elimizden gelen her türlü katkıyı sağladık. Çok güzel, huzur dolu bir ibadethane oldu. Müftülüğümüze ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza ve Meydankavağı Mahallemize hayırlı olsun. Bu ibadethanede yapılacak ibadetleri Allah kabul etsin." - ANTALYA