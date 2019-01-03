Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi Olarak Çok Güzel İşler Başardık

Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi Olarak Çok Güzel İşler Başardık

24 dakika önce

MEVLANA'NIN evrensel mesajları engelli bireyler tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelendi.

Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi Olarak Çok Güzel İşler Başardık, System.String[]
MEVLANA'NIN evrensel mesajları engelli bireyler tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelendi. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana'nın 745'inci yılına özel bir anma programı düzenledi. Etkinlikte, Mevlana'nın evrensel mesajları engelli bireylerin müzik ve görsel sanat yorumlarıyla sahnelendi. Ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM'den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana'nın "Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları", yetenekli engelli bireyler tarafından şiir,  ilahi dinletileri ile semazen gösterileri özgün bir şekilde sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan programda engelli bireylerin, performansı katılımcılardan büyük alkış topladı.

Mevlana Özel Programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Büyükşehir çalışanları ve idareciler katıldı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARDIK"

Her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Gerçekten yapılan iş çok güzel bir iş. Güzel olduğu kadar da gönüllere hitap eden bir iş. Büyükşehir belediyesi olarak çok güzel şeyler başarılıyormuş demek ki. Büyükşehirdeki idareciler olarak buluşalım dedik. Ara sıra böyle buluşmak gerekmiş. Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Uysal program sonunda  engelli bireyleri tebrik ederek, hediyelerini takdim etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Başkan uysaldan detay

Engellilerin performansı detay

Semazen gösterisi detay

Başkan konuşma detay - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Mevlana Celaleddin Rumi, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür

Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:33:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi Olarak Çok Güzel İşler Başardık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]