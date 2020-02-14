Başkan Uysal: "Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye ihtiyacımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal: 'Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye ihtiyacımız var' - Son Dakika

Başkan Uysal: "Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye ihtiyacımız var"

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin düzenlendiği çocuk gelişiminde duygusal ihmal başlıklı aile eğitim seminerine her şeyden önce bir baba olarak katıldığını belirterek, "Bilgi, duygu, deneyim paylaşmaya çok ihtiyacımız var.

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin düzenlendiği çocuk gelişiminde duygusal ihmal başlıklı aile eğitim seminerine her şeyden önce bir baba olarak katıldığını belirterek, "Bilgi, duygu, deneyim paylaşmaya çok ihtiyacımız var. Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye çok ihtiyacımız var" diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi, daha demokratik ve mutlu bir aile yapısının oluşması amacıyla babalık destek eğitimleri gibi programlarının yanı sıra velilerle el ele vererek başta 3-6 yaş arası çocukların sosyal ve bilişsel yönden gelişimini arttırmak üzere aile seminer çalışmaları da düzenliyor. Bu çalışmalardan sonuncusu belediye kültür salonunda, çocuk gelişiminde 'duygusal ihmal' başlığıyla gerçekleştirildi. Seminere, bugün 560 öğrenci kapasitesiyle ilçenin 5 mahallesinde hizmet veren belediye kreşlerinden veliler katılırken Belediye Başkanı Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte programın açılışında yer aldı. Başkan Uysal, psikolog Kıvılcım Selen Sayar'ın konuşmacı olduğu seminer öncesinde yaptığı konuşmada, programa her şeyden önce bir baba olarak katıldığını söyledi.


İki çocuk sahibi olan Başkan Uysal, toplumsal değişimlerin, teknolojik gelişmelerin çocuklara yansımalarıyla başa çıkamadıklarını ve hatta bu değişim ve dönüşümler karşısında nasıl tavır almaları gerektiğini bilemediklerini söyledi. "Çocuklarımız bilgisayar bağımlısı oluyorlar. İyi mi kötü mü olduğuna karar veremiyoruz. Veli olarak ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bilgisayarı elinden mi alsak teşvik mi etsek" diyen Uysal, aynı sıkıntıyı beslenme alışkanlıklarında da yaşandığını söyledi.


Bugün çocukların çok önemli bir yüzdesinin obezite tehdidi altında olduğunu aktaran Uysal, "Çocuklarımızın en sevdikleri yiyeceklerin ilk 10'unda bir tane sağlıklı besin yok. Televizyonlarda sürekli zararlı seçenekler, kötü beslenme örnekleri yer alıyor ve asıl önemlisi bizler, veliler bunlara karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sert davransak çocuğu eziyor muyuz, bilemiyoruz. Gerçekten, bilgi, duygu, deneyim paylaşmaya çok ihtiyacımız var. Çocuğumuza nasıl davranacağımıza karar vermeye çok ihtiyacımız var" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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