Başkan Uysal, "Dağlar'a Hizmetin En Büyüğünü Yaptık"
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalle gezilerini sürdürüyor.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal
seçim çalışmaları kapsamında mahalle gezilerini sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı ve Büyük Birlik Partisi
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim gezilerine, BBP Karadeniz
Ereğli İlçe Başkanı Turabi
Çelik, parti yöneticileri, partinin belediye meclisi üyesi adayları da katıldı. Göktepe
Mahallesi'nin ardından Dağlar Mahallesi'ni gezen Uysal 5 yılda Dağlar Mahallesi'ne neler yaptıklarını anlattı. Başkan Uysal konuşmasında, "Dağlar nüfusu ve seçmen sayısı en az olan mahallemiz ancak, biz Dağlar'a o gözle bakmadık ve hizmetin en büyüğünü yaptık. 2010 yılında belediyemiz sınırlarına dahil olan, 2014 yılına kadar bir çivi dahi çakılmayan Dağlar Mahallemizi, son 5 yılda kanalizasyon ve doğalgaza kavuşturmanın, oto korkuluk çalışması ile mahalle yolunu güvenli hale getirmenin, bir çocuk parkı bile çok görülen mahallemize çocuk parkı ve spor alanı kazandırmanın huzuru ile aranızdayız. 31 Martta inancım odur ki farklı partilere gönülde verseniz, bunun bir yerel seçim olduğu düşüncesinden hareketle "Büyük Birlik Partisi'ne (BBP), gül hilale, şahsıma ve yol arkadaşım olan meclis üyelerime destek vereceksiniz." Dağlar Mahallesi sakinleri ise Uysal'ın konuşmasının ardından, "Başkanım, mahallemize suyumuzu, doğalgazımızı getirdiniz. Yolumuza oto korkuluk yaptınız. Kanalizasyonumuzu getirdiniz. Çocuk parkımızı yaptırdınız. Mezarlık duvarlarımızı yaptırdınız. Daha ne yapacaksınız? Hizmetlerinizden dolayı Allah sizden ve ekibinizden razı olsun" diyerek hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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