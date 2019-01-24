Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal'dan Çiftçilere Sevindirici Haber

Başkan Uysal'dan Çiftçilere Sevindirici Haber

1 saat önce

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, çiftçilere ödenen çiğ süt destekleme primlerinin eylül, ekim ve kasım 2018 dönemi ödemelerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Başkan Uysal'dan Çiftçilere Sevindirici Haber, System.String[]
Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, çiftçilere ödenen çiğ süt destekleme primlerinin eylül, ekim ve kasım 2018 dönemi ödemelerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, şartı uyan çiftçilere ödenen çiğ süt destekleme hak edişlerinin eylül, ekim ve kasım 2018 dönemine ait ödemelerin, yarından itibaren ödenmeye başlayarak, çiftçilerin hesabına yatacağının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları kapsamında, çiftçilere ödenen destekleme primlerinin hak eden çiftçilere ödendiğini belirten Başkan Uysal, Kula'da toplamda 2 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Ödemeler ile ilgili açıklama yapan Uysal, "Bu yıl çiftçilere ödenecek olan çiğ süt destekleme primleri kapsamında, eylül, ekim ve kasım 2018 dönemine ait destekleme ödemesi yarın itibari ile çiftçilerimizin hesabına ödenmeye başlıyor. Ödemeler çerçevesinde TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar 25 Ocak, 0,2,4 olanlara ise 1 Şubat tarihi itibariyle ödeme yapılacak. Destekleme ödemeleri, belirtilen tarihlerde saat 18.00'dan itibaren çiftçilerimizin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Desteklemeden yararlanan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Kula, Uysal, Güncel
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