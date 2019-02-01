Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal'dan Kadın Basketçilere Tam Destek

Başkan Uysal'dan Kadın Basketçilere Tam Destek

1 saat önce

Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 2 Şubat 2019 tarihinde "Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde, Fenerbahçe Gelişim Takımı ile karşılaşılıyor.

Başkan Uysal'dan Kadın Basketçilere Tam Destek, System.String[]
Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 2 Şubat 2019 tarihinde "Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde, Fenerbahçe Gelişim Takımı ile karşılaşılıyor. Başkan Uysal, herkesi Burhaniye Atatürk Spor salonunda saat 18.00'da gerçekleşecek karşılaşmaya beklediğini söyledi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımına başarılar diledi. Uysal, "Bayan Basketbol takımızı birçok başarıya imza atmıştır. Bu anlamda da onların başarıları biz Burhaniyelileri her zaman onurlandırdı. Kendilerine Burhaniye'yi her yerde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Başarıları daim olsun 2 Şubat tarihin de yapılacak olan maça bütün Burhaniyeli vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Spor
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