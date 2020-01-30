Başkan Uysal'dan kadın hentbolculara moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal'dan kadın hentbolculara moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Uysal'dan kadın hentbolculara moral ziyareti

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Cumartesi oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Uysal'dan kadın hentbolculara moral ziyareti, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Cumartesi oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor antrenmanını ziyaret etti. Başkan Uysal ve kulüp yöneticileri A takımın Türkiye şampiyonu olan genç takımla yaptığı karşılaşmayı izledi.


Bu yıl şampiyonun play-off'la belli olacağı Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 12'inci haftas maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 1 Şubat Cumartesi başlayacak.


Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 23-31 kaybeden Paşanın Melekleri, rövanş karşılaşmasında tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Paşanın melekleri, İzmir maçını kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmak isterken takımın antrenmanını Başkan Uysal ve kulüp yöneticileri ziyaret etti. Başkan Uysal ve beraberindekiler A takımın Türkiye şampiyonu olan genç takımla maçını izledi. Başkan Uysal, antrenmanın ardından oyuncu ve teknik heyetle tesislerde akşam yemeği yedi, takıma zorlu maç öncesi başarılar diledi. - ANTALYA

Muratpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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