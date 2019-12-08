Başkan Uysal'dan milli kültür vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu'nda "Milli kültürümüzü detaylarıyla ve değerleriyle anlayarak geleceğe uyarlarsak, yeni kuşaklarımıza öğretirsek, kamu yönetime uygularsak dünya çapında güçlü bir halk, güçlü bir millet ve kültür olarak başköşede yerimizi alırız" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliği ve Antalya Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu'nda bilimsel oturumlar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumartesi gün boyu devam eden oturumlarda her bir toplantıya Yörüklerin yurdu dağların adı verildi. Yörük kültürünün tüm yönlerinin bilimsel olarak ele alındığı oturumlarda Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Yeditepe, Mersin, Bayburt, Uludağ, Aksaray, Süleyman Demirel, Muğla Sıtkı Koçman üniversiteleriyle birlikte Tataristan Bilimler Akademisi, Macar Bilimler Akademisi, Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, Özbekistan Bilimler Akademisi'nden akademisyenler konuşmacı olarak yer aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oturumlar, Türkiye'nin 7 üniversitesinde bulunan Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (YÖRKAM) müdürlerinin katıldığı oturumla sona erdi. Gün boyu gerçekleşen sunumları ilgiyle takip eden Başkan Uysal da YÖRKAM Müdürleri oturumun açılışında kısa bir değerlendirmede bulundu.



Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyeciliğinin düşünsel ve pratik izlerinin Yörük kültüründe bulunabileceğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin kendisine has, tescilli ve patentine sahip olduğu 7 projesinin bulunduğunu kaydeden Uysal, "İnovatif, çözümü, pratik, sorunlara çözüm bulan bir belediyeyiz. Bu bir Yörük davranışıdır" dedi. Bununla birlikte tüm çalışmaların ve çözümlerin bütüncül, herkese yönelik olduğunu aktaran Uysal, "Yörük kültüründe müşterek menfaatler önemlidir. Bizim belediyeciliğimiz de böyledir. Bütün projelerimiz o vasfı taşıyan herkesedir" diye konuştu.



Uysal, Yaşlı evlerinden, Engelsiz Kafe'ye ve Turunç Masa'ya bu durumun geçerli olduğunun altını çizdi.



Milli kültür vurgusu



Muratpaşa'da asfalt rekorları kırarken sosyal hizmet alanında da rekorlar kırdıklarını belirterek açıklamalarını sürdüren Uysal, "Sosyal hizmet nedir? Mağdur olana, ihtiyacı olana hizmet. O alanları da hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz. Bir de kardeşleşme, komşulaşma için yürüttüğümüz çalışmalar var. Başka bir ifadeyle obanın birliği bizim için çok önemli. Milli ve dini bayramlar ve özel günler. Hep bir arada yaşıyoruz. Ayrımsız bir kamu hizmetini herkese sunuyoruz. Bu da kaynağımız olan kültürden aldığımız bir mirastır. Yörük rekabetçidir, Yörük diplomatiktir, Yörük çok zekidir. Yörük kabullenmez. Muratpaşa Belediyesi de en icatçı belediyelerden bir tanesidir. Çevreci Komşu Kart projemizle 32 bin aile evlerinde ortaya çıkan nitelikli atıkları atmayıp biriktirdikleri için para kazanıyor. Milli kültürümüzü detaylarıyla ve değerleriyle anlayarak geleceğe uyarlarsak, yeni kuşaklarımıza öğretirsek, kamu yönetime uygularsak dünya çapında güçlü bir halk, güçlü bir millet ve kültür olarak başköşede yerimizi alırız" dedi.



Uysal'ın değerlendirmelerini ardından AÜ YÖKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖKAM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖKAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gökçe, Mersin Üniversitesi YÖKAM Müdürü Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan, Süleyman Demirel Üniversitesi YÖKAM Müdürü Mustafa Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi YÖKAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daş katılımıyla YÖRKAM Müdürleri oturumu gerçekleştirildi.



Oturumun ardından AÜ YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Uslu, üniversite adına Uysal'a plaket takdim ederken Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu de Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve Yörük poçusu sundu. Uysal, Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim'i öperek kabul etti. Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer de Yörük kültürüne katkıları dolayısıyla Uysal'a çeşitli hediyeler takdim etti. - ANTALYA