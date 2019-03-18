Başkan Uysal'dan Proje Tanıtımına Davet
27 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal yeni dönem projelerini açıklayacak.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal
yeni dönem projelerini açıklayacak.
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı ve Büyük Birlik Partisi
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal 20 Mart Çarşamba
günü saat 18.00'da Kırmacı Mahallesi'nde bulunan TİMS Fabrika Davet ve Etkinlik Salonu'nda yeni dönem projelerini açıklayacak. Başkan Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Proje Tanıtım Toplantısı'na tüm bölge halkını davet etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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