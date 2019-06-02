Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı

16 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın farklı noktaları sıkıntılar yaşarken, Türkiye sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir Ramazan Bayramı'na daha birlik içinde, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Başkan Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın farklı noktaları sıkıntılar yaşarken, Türkiye sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir Ramazan Bayramı'na daha birlik içinde, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayramların dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirten Başkan Uysal, mesajında şu ifadeler yer verdi: "Değerli komşularım, bir bayrama daha hep birlikte ulaştık. Ramazan Bayramımız, Muratpaşa'mız, Türkiye'miz, dünyamız için hayırlı olsun. Dünyanın birçok yerinde değişik sıkıntılar yaşanıyor. Bizim ülkemizde de birçok sosyo-ekonomik sorun var. Ama yine de özel saydığımız bugünlere, birlikte omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmek çok değerli. Barışımız, sevgimiz, saygımız, kardeşliğimiz hep artsın. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramları hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Uysal, Ramazan Bayramı, Güncel
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