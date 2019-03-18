Başkan Uysal'dan Taksicilere 'İşgaliye Ücreti' Müjdesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fener Mahallesi'nde As Taksi durağı ziyaretinde ticari taksilerin durak harici bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin kaldırılacağını açıkladıBaşkan Uysal, Fener Mahallesi'nde bulunan Ak Taksi durağında şoför esnafıyla bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fener Mahallesi'nde As Taksi durağı ziyaretinde ticari taksilerin durak harici bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin kaldırılacağını açıkladı



Başkan Uysal, Fener Mahallesi'nde bulunan Ak Taksi durağında şoför esnafıyla bir araya geldi. Başkan Uysal'ın taksici esnafıyla buluşmasında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de yer aldı.



Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ticari taksilerin durak harici yol kenarı bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin son dönemde suistimal edilmeye başladığını söyledi. Söz konusu ücretin kendi belediye başkanlığı öncesinde bir Sayıştay raporuna bağlı olarak alınmaya başladığını belirten Başkan Uysal, Türkiye'mizde bir vergiyi koymak ne kadar kolaysa kaldırmanın bir o kadar zor olduğuna dikkat çekti. Ancak konuyu hukukçularla değerlendirdiklerini, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki uygulamaları araştırdıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: "Ben taksicimi korumak istiyorum. Nisan ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'ne önerge veriyorum. İşgaliye parasını kaldıracağız." - ANTALYA

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