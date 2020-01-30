Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı - Son Dakika

Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı

6 saat önce

ANTALYA Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının ardından, tüm belediye tesislerine Türk bayrağı asılması talimatı verdi.

Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı, System.String[]

ANTALYA Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının ardından, tüm belediye tesislerine Türk bayrağı asılması talimatı verdi.

AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Lagos'a bir tepki de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan geldi. Olayla ilgili gelişmeleri Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için bulunduğu İstanbul'dan takip eden Başkan Uysal, ilgili birimleri harekete geçirerek tüm belediye tesislerine Türk bayrağı asılması talimatı verdi. Talimatın ardından Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasının Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na ve kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu'na bakan cephelerine dev boyutlarda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.Başkan Uysal, 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması sebebiyle bulunduğu şehirde, konaklayacağı evde üzerine basılıp geçilecek bir halı gibi serili Yunan bayrağını kaldırttığını hatırlattı. Başkan Uysal, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bayrak bir milletin onudur.' Bayrak bir ulusun bütününü temsil eder, hiçbir ulusun bayrağı yırtılmamalı, yakılmamalı" dedi.


Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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