Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal'dan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Uysal'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uysal'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uysal, mesajında, 2018'in Muratpaşa için verimli bir çalışma dönemi olduğunu belirterek, 2019'da da aynı şekilde, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Türkan Şoray Kültür Merkezi projelerini kentin hizmetine sunduklarını aktaran Uysal, temel belediyecilik, sosyal hizmetler ve komşulaşma çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti.

Uysal, şunları kaydetti:

"2019'da da aynı şekilde çalışmalarımız sizlerin desteği ve dayanışmasıyla devam edecek. Hep birlikte mutlu, huzurlu, çocuklarımızın geleceğini birlikte kurabildiğimiz, birbirimize sevgiyle baktığımız nice yıllar temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:18 Kaynak: AA

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