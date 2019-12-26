Başkan Uysal'dan yılın sporcularına kutlama - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yılın sporcu ve antrenörü seçilen Muratpaşa Belediyespor ritmik jimnastik antrenörü Sara Staykova ve sporcu Victoria Sidorova'yı kutladı.



Başkan Uysal, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı antrenör ve sporcusu seçilen Staykova ve Sidorova'yı makamında kabul etti. Yıl içinde Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'da düzenlenen turnuvalarda Milli Takım adına mücadele eden ve farklı kategorilerde kürsü dereceleri elde eden ve 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kazanan ikiliyi kutlayan Başkan Uysal, başarıların devamını diledi. 14 yaşındaki milli sporcu Sidovora'nın her başarısıyla gurur duyduklarını dile getiren Başkan Uysal, 2020'nin de başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Uysal, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı sporcusu seçilen Victoria Sidorova ve yılın en başarılı antrenörü seçilen Sara Staykova'nın ödüllendirileceğini söyledi.



Staykova ve Sidorova ise kendilerine sağlanan imkanlar ve destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür ederken 2020'de 4 dünya kupasında ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini söyledi. - ANTALYA