Başkan Uysal, "Dayanışma içinde olacağız" - Son Dakika

Başkan Uysal, "Dayanışma içinde olacağız"

29.04.2021 14:19
Başkan Uysal,

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kent esnafına ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek "Bu olağanüstü kötü dönemleri ancak hepimiz kol kola, dayanışma içinde atlatabiliriz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kent esnafına ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek "Bu olağanüstü kötü dönemleri ancak hepimiz kol kola, dayanışma içinde atlatabiliriz" dedi.

AESOB Başkanı Dere, özellikle pandemi döneminde Muratpaşa Belediyesi'nin esnafa yönelik destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Dere'ye ziyaretinde Başkanvekilleri Bayram Dal Mehmet Ali Gülaçtı, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Şimşek, Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Semt Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası İsmail Öz eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi döneminde kira desteğinden dezenfeksiyon hizmetine birçok alanda esnafın yanında olduğunu belirten Dere, "Muratpaşa Belediyemiz, seçildiği günden bu yana Ümit Uysal Başkanımız hep esnafın yanında. Esnaflarımıza yapmış olduğunuz destekler için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Uysal, ziyaret dolayasıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken esnafın gelir dağılımının tabana yayılmasını sağlayan, istihdam ve katma değer üreten çalışma gurubu olduğunu söyledi. Esnafın orta sınıfın varlık nedeni olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bizim açımızdan çok değerlidir. Dünyamızın 50 senedir yaşadığı, 'Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler, her yer AVM'lerle dolsun' yaklaşımını hiç tasvip etmedik. Bunun yanında yer almadık. Bunu oy beklentisiyle yapmadık. Bunu doğrusu o olduğu için yaptık" diye konuştu.

Ancak, covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapatma ve kısıtlamaların esnafı çok derinden etkilediğini, piyasa payanın her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, esnafın yaşadığı bu mağduriyetinin etkilerini yakın bir zamanda bütün bir toplum olarak hissedeceklerini belirtti. Bu anlamda esnafa ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini ve yasal çerçevede her türlü desteği sağladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Bu olağanüstü kötü dönemleri ancak hepimiz kol kola, dayanışma içinde atlatabiliriz. Bunu da sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Dayanışma içinde olacağız
Başkan Uysal, Dayanışma içinde olacağız

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, 'Dayanışma içinde olacağız' - Son Dakika


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