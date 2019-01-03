Başkan Uysal, Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'a Ev Hediye Etti

Başkan Uysal, Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'a ev hediye etti İBB Spor Kulübü, sporcusu olan Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'a ev hediye ettiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan...

Başkan Uysal, Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'a ev hediye etti

İBB Spor Kulübü, sporcusu olan Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'a ev hediye etti



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar'a ev hediye etti. Ev için İBB spor kulübüne teşekkür eden Başar, "Spor bir yerden baktığınız zaman motive işi. Böyle şeyler de insanı motive ediyor" dedi.

Spora ve sporcuya her daim destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar'a İBB binasında düzenlenen törenle ev hediye etti. Törene altın kemeri ve madalyası ile katılan Başar, başkan Uysal'a hediyesi için teşekkür etti. Öte yandan Başkan Uysal, 2018 yılında çeşitli branşlarda başarı gösteren İBB Spor Kulübü sporculara da cumhuriyet altını hediye ederek sporcuları ödüllendirdi.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Kulübümüzü tebrik ediyorum. 2018 yılında Türkiye'de güreş sporcularımız güreş kategorisinde toplamda 3 tane altın madalya kazanmışlar. Dünya şampiyonasında. O, 3 madalyanın sahibi de bizim Büyükşehir Spor Kulübü güreşçileri. Tabi aynı zamanda güreş kulübü de Türkiye'de birinci. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ferdi olarak şuanda 4 arkadaşımız altın madalya aldı. 5 arkadaşımız gümüş madalya aldı. 6 arkadaşımız da bronz madalya aldı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Ben 2019 yılını da 2018 yılı gibi dünyanın zirvesinde tamamlamak istiyorum"

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar ise, "Birkaç gün önce yeni bir yıla giriş yaptık. Ben 2018 yılını kendi açımdan gayet başarılı geçirdim. Dünya Şampiyonu olarak tamamladım. Önümüzdeki yılda da hedefim tekrar dünyada şampiyon olmak. Bu yıl geçen yıldan daha önemli bizim için. Olimpiyatlar açısından bu yılki dünya şampiyonasında vizeler alınmaya başlanıyor. Ben 2019 yılını da 2018 yılı gibi dünyanın zirvesinde tamamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hediye için kulübümüze teşekkür ediyorum"

İBB Spor Kulübünün ev hediyesi için konuşan Başar, "Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün böyle bir ödül yönetmeliği var. Dünya şampiyonu olan sporcular ev ile ödüllendiriliyor. Gerçekten de bu sporu ve sporcuyu teşvik eden bir durum. Çünkü bu çok önemli ve ciddi bir ödül. Bizim şampiyon olmamızı tetikleyen nedenlerden birisi de bu ödüller. Bu ve bu gibi ödüller oldukça şampiyonluklar gelecektir. Çünkü spor bir yerden baktığınız zaman da motive işi. Böyle şeyler de insanı motive ediyor. Ben tekrardan kulübümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu

Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek

Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun