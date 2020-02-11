Başkan Uysal: 'Esnafımızın yanındayız' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal: 'Esnafımızın yanındayız' - Son Dakika

Başkan Uysal: 'Esnafımızın yanındayız'

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, temel belediyecilik hizmetlerinden ilçede sevgi, saygı ve dayanışmayı yükseltecek her türlü çalışmaya yapılan her hizmetin kent esnafını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Antalyamızda, Muratpaşamızda dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında...

Başkan Uysal: 'Esnafımızın yanındayız', System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, temel belediyecilik hizmetlerinden ilçede sevgi, saygı ve dayanışmayı yükseltecek her türlü çalışmaya yapılan her hizmetin kent esnafını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Antalyamızda, Muratpaşamızda dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Muratpaşa'da bir grup esnaf Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı'yla birlikte Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette esnaf temsilcileri, çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Uysal da ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirirken Muratpaşa'da, yerel yönetimin insan demek olduğunu bilen bir anlayışla 6 yıla yaklaşan bir süredir çalışmaya en yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.


Cadde ve sokak yenileme çalışmalarında olduğu gibi temel belediyecilik alanından sosyal hizmetlere ve Muratpaşa'da sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı yükseltecek tüm hizmetlere kapsayıcı olmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, "Bu anlamda hayata geçirdiğimiz her çalışma esnafımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Bir mahallemizde, bir sokağımızda kaldırımları yenilerken hem fiziki yetersizlikler dolayısıyla bir yaşlımızın, bir engelli yurttaşımızın sokağa çıkmasını sağlarken aynı zamanda komşularımızın o yenilenen kaldırımda güvenle ve rahatlıkla yürüyüp mahallesindeki esnaftan alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz" dedi.


Bu anlamda Muratpaşa'da yaşam standartlarını, yaşam koşullarını hep daha üst noktalara ulaştırma mücadelesi içinde olduklarını dile getiren Uysal, "Yapılan her hizmet, hayata geçirilen her proje esnafımıza bir şekilde geri dönüşü oluyor. Bununla birlikte esnaf birlik ve dernekleriyle yaptığımız çalışmalarla da Antalyamızda, Muratpaşamızda dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Hüseyin Sarı, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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