Üye Girişi
Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

25.11.2021 14:24
Antalya'dan kısa kısa

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, GastroAntalya 2021'in açılışında, Antalya'nın gelecek vizyonunda, dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri olmasının yer alması gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gastro Antalya 2021'in açılışında, Antalya'nın gelecek vizyonunda, dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri olmasının yer alması gerektiğini söyledi.

Törende Uysal'ın yanı sıra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Özlem Sucu Şen, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek de yer aldı.

Antalya'nın bir gastronomi haritası ve takvimi olması gerektiğini belirten Uysal, "Coğrafyamız arkeolojik olarak ne kadar renkliyse, tatil olanakları ne kadar renkliyse, turizm çeşitliği açısından kanyonlarımız, ırmaklarımız, şelalelerimiz ne kadar renkliyse, folklorumuz ve etnolojimiz ne kadar derinse gastronomimiz de o kadar derin renkli dünyayla paylaşacak kadar güçlü." diye konuştu.

Uysal, konuşmasının ardından diğer davetlilerle birlikte GastroAntalya 2021'in açılış zilini çaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarına devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi, küçük çocuklara da süt yardımlarını sürdürüyor.

Alanya Aşevi bünyesinde kasım ayı içinde ihtiyaç sahibi 2-5 yaş aralığındaki 753 çocuğa kişi başı 8'er litreden toplam 6024 litre süt, 326 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda paketi yardımı yapıldı.

Bunun yanında evinde yemek yapamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da günlük iki öğün üç çeşit sıcak yemek dağıtımı da her gün düzenli olarak yapılıyor.

Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Sunay Akın'a verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası iş birliği ile düzenlenen 13'üncü Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'a verildi.

Ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve öğretmenler katıldı.

Programda öğretmenlerden oluşan Grup Haziran bir konser verdi.

Konserin ardından Sunay Akın'a Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü takdim edildi. ???????

Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa

Gastronomi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı 17:21 TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı 15:45 Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak         
17:30
Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı         
17:16
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement