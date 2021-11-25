Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gastro Antalya 2021'in açılışında, Antalya'nın gelecek vizyonunda, dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri olmasının yer alması gerektiğini söyledi.

Törende Uysal'ın yanı sıra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Özlem Sucu Şen, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek de yer aldı.

Antalya'nın bir gastronomi haritası ve takvimi olması gerektiğini belirten Uysal, "Coğrafyamız arkeolojik olarak ne kadar renkliyse, tatil olanakları ne kadar renkliyse, turizm çeşitliği açısından kanyonlarımız, ırmaklarımız, şelalelerimiz ne kadar renkliyse, folklorumuz ve etnolojimiz ne kadar derinse gastronomimiz de o kadar derin renkli dünyayla paylaşacak kadar güçlü." diye konuştu.

Uysal, konuşmasının ardından diğer davetlilerle birlikte GastroAntalya 2021'in açılış zilini çaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarına devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi, küçük çocuklara da süt yardımlarını sürdürüyor.

Alanya Aşevi bünyesinde kasım ayı içinde ihtiyaç sahibi 2-5 yaş aralığındaki 753 çocuğa kişi başı 8'er litreden toplam 6024 litre süt, 326 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda paketi yardımı yapıldı.

Bunun yanında evinde yemek yapamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da günlük iki öğün üç çeşit sıcak yemek dağıtımı da her gün düzenli olarak yapılıyor.

Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Sunay Akın'a verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası iş birliği ile düzenlenen 13'üncü Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'a verildi.

Ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve öğretmenler katıldı.

Programda öğretmenlerden oluşan Grup Haziran bir konser verdi.

Konserin ardından Sunay Akın'a Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü takdim edildi. ???????