Başkan Uysal, gezginlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Uysal, gezginlerle buluştu

30.10.2020 13:36
Başkan Uysal, gezginlerle buluştu, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 günlük bir programla tarihi Kaleiçi'nden Köprülü Kanyon ve Side Antik Kenti'ne Antalya'yı gezen Roamersclup üyeleriyle, Erdal İnönü Kent Parkı'nda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 günlük bir programla tarihi Kaleiçi'nden Köprülü Kanyon ve Side Antik Kenti'ne Antalya'yı gezen Roamersclup üyeleriyle, Erdal İnönü Kent Parkı'nda bir araya geldi.

Bireysel seyahatlerini, grup olarak düzenledikleri gezileri sosyal medya üzerinden yazılı ve görsel içerik oluşturarak paylaşan ve aralarında blog ve tatil yazarlarının da bulunduğu Roamersclup gezginleri, Başkan Uysal'la, Erdal İnönü Kent Parkı'nda bir araya geldi.

Başkan Uysal, gezginlerle buluşmasında hem Antalya'yı hem de bu yıl 5'incisini online olarak gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali'ni anlattı. Antalya'nın 650 kilometrelik sahil şeridi, sahil boyunca uzanan Torosları, antik kentleriyle muhteşem bir coğrafya olduğunu söyleyen Başkan Uysal, böyle bir coğrafya içinde Antalya'nın aynı zamanda dünya çapında bir turizm markası olduğunu belirtti.

"Kaleiçi'nin hikayesi dünya ile buluştu"

Ancak kentin sahip olduğu turizm potansiyeli içinde markalaşmasını sağlayan kitle turizminin küçük bir parça olduğunu belirten

Başkan Uysal, "Antalya için ziyaretçilerine çok çeşitli olanaklar sunan, yılın her dönemi misafir ağırlayan ve katma değeri yüksek bir turizm gerekiyor" dedi. Bu noktada özellikle sosyal medya kanallarını aktif kullanan gezginlerin Antalya paylaşımlarının önemli olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl online yapmak durumunda kaldığımız Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, farklı bir çalışmayı planlamıştık. Geçtiğimiz mayıs ayıyla birlikte uluslararası bir tanıtım, ona eşlik edecek dijital kampanyayla Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi özelinde bir çalışmayı hayata geçirecektik. Ancak pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Kaleiçi Old Town Festivali, ısrarımız sonucunda bugün kuvvetli bir uluslararası şehir festivali haline geldi. Geçen yıl 23 ülkeden 48 şehrin katılımıyla festivalimizi gerçekleştirdik. Bu yıl, online gerçekleştirdiğimiz festivalde 8 şehri canlı bağlanarak Kaleiçi'nin hikayesini dünyayla buluşturmaya devam ettik."

Gezginler, Başkan Uysal'a keyifli sohbet için teşekkür ederken buluşma hep birlikte fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Başkan Uysal, gezginlerle buluştu

Erdal İnönü, Antalya, Turizm, Uysal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, gezginlerle buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı         
13:30
Türkiye'deki vakaların merkezi İstanbul için korkutan değerlendirme: Patladı patlayacak Türkiye'deki vakaların merkezi İstanbul için korkutan değerlendirme: Patladı patlayacak         
13:05
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Sakarya için korkutan uyarı: Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz"         
10:24
Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak         
09:36
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 13:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Uysal, gezginlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei