Başkan Uysal, "Halkın iradesiyle belediyeyi şekillendiriyoruz" - Son Dakika

Başkan Uysal, "Halkın iradesiyle belediyeyi şekillendiriyoruz"

17.11.2020 12:40
Başkan Uysal,

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6'ncı yılını geride bırakan Turunç Masa'nın bir yönetişim sistemi olduğunu belirterek "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6'ncı yılını geride bırakan Turunç Masa'nın bir yönetişim sistemi olduğunu belirterek "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Her insana muhataplık veriyoruz. Her insana kıymet veriyoruz. Her insan kendisini önemli hissediyor ve sonuç alıyor" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 17 Kasım 2014'te çalışmalarına başlayan halkla ilişkiler ve iletişim projesi Turunç Masa, 6 yaşına girdi. Turunç Masa çalışanları, projenin doğum gününü, Başkan Uysal'ın da katılımıyla pasta keserek kutladı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Turunç Masa'nın bir yönetişim sistemi olduğunun altını çizdi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Her insana muhataplık veriyoruz. Her insana kıymet veriyoruz. Her insan kendisini önemli hissediyor ve sonuç alıyor" diye konuştu. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Turunç Masa'yı, üç kelime ile tarif et deseler 'Demokratik, yönetişim ve disiplin" derim. Bunun Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk. Şimdi, 'Bunu nasıl geliştirebiliriz, daha da iyi hale nasıl getirebiliriz' üzerine kafa yormamız lazım. Hem mükemmel sistemimizi işletmek hem de yeni özellikler kazandırmak üzerine düşünmemiz lazım."

Başkan Uysal'ın "İşin gerçek sahibinin insanımız olduğunu bilen belediyecilik anlayışının net ifadesi" sözleriyle anlattığı Turunç Masa'yla Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini belediyeye doğrudan iletmelerini sağlıyor. Belediye başvuru masası, 7 gün 24 saat çalışan 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi birimlerle çalışan Turunç Masa, adeta Muratpaşa'nın nabzını tutuyor.

6 yılda 1 milyon 161 bin 821 çağrıya cevap verdi.

Turunç Masa, kurulduğu günden bu yana, 510 bin 368 nüfusa sahip ilçenin yüzde 89.87'sine ulaştı. Turunç Masa, çağrı merkezi, başvuru masası, sosyal medya hesapları gibi araçlar üzerinden tam 1 milyon 850 bin 560 başvuru aldı. Yüzde 87.86'lık vatandaş memnuniyet oranına ulaşan Turunç Masa'nın 6 yıl içinde en çok kullanılan kanalı 444 80 07 numaralı çağrı merkezi oldu. Çağrı merkezi, 6 yılda 1 milyon 161 bin 821 çağrıya cevap verdi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Halkın iradesiyle belediyeyi şekillendiriyoruz

Ümit Uysal, Muratpaşa, Doğum, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, 'Halkın iradesiyle belediyeyi şekillendiriyoruz' - Son Dakika


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