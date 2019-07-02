Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal: "Her zaman Antalyaspor'un yanındayız"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Uysal: "Her zaman Antalyaspor'un yanındayız"

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentin takımı Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik'in ziyaretinde "Her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarlarının yanındayız. Çünkü biz Antalyasporluyuz" dedi.

Başkan Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentin takımı Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik'in ziyaretinde "Her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarlarının yanındayız. Çünkü biz Antalyasporluyuz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kırmızı beyazlı takımın taraftar derneklerinden 07 Gençlik'i makamında ağırladı. Ziyaretin anısına Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye edildi. Gerek Muratpaşa Belediyesi gerekse kendi adına Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarının yanında olacaklarını belirten Başkan Uysal, "Her şeyden önce hepimiz Antalyaspor'umuzun taraftarıyız. Onun için kentin değeri olan Antalyaspor'umuz için elimizden gelenin fazlasını yaparız" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen ve kendisin de katıldığı olağan genel kurulla Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına seçilen Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini de ayrıca kutlayan Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor sportif alanda birçok projeyi hayata geçirdi. Süleyman Erol Yüzme Havuzundan spor tesislerine, statlara tüm spor tesislerinin kapıları Antalyaspor'umuza açıldı. Yüzü Antalya'nın evlatlarına, öz çocuklarımıza döndük bu anlayış, işbirliği gelecekte de devam edecektir" diye konuştu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal: "Her zaman Antalyaspor'un yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]