Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı - Son Dakika

Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Torosların zirvesinde bulunan kardeş belediyesi İbradı'nın Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve belediye meclis üyelerini ağırladı.

Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Torosların zirvesinde bulunan kardeş belediyesi İbradı'nın Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve belediye meclis üyelerini ağırladı. Başkan Uysal, "Hemşehrilerimizin ifadesiyle 'Kainatın başkenti' İbradı için ortak çalışmalarımız devam edecek" dedi.


İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, meclis üyeleriyle birlikte Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Küçükkuru, Aralık 2014'te imzalanan protokolle Muratpaşa Belediyesi'yle kardeş belediye olduklarını belirterek "Antalya'nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en büyük ilçelerinden Muratpaşa ve nüfus olarak en küçük ilçesi İbradı'mızın kardeş belediye olmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte birçok çalışmayı Muratpaşa Belediyesi'yle hayata geçirdik" dedi.


Başkan Uysal, her ne kadar İbradı'nın Antalya'nın en küçük ilçesi olsa da İbradılıların kent yaşamında oldukça aktif olduğunu söyledi. İbradı'nın aynı zamanda Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleri başta olmak üzere doğal ve kültürel değerleriyle dünya ölçeğinde bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "İbradı, 1990'da Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukukçu, siyaset adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un memleketi olması dolayısıyla da bizim için ayrıca önemlidir" diye konuştu. Taşıdığı değerler, sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerle İbradı'nın "Kainatın Başkenti" sıfatını hak ettiğini belirten Başkan Uysal, "İbradı Belediyemizle çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Ziyaretin sonunda İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, Başkan Uysal'a İbradı kestanesi ve yöresel pekmez hediye etti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, İbradı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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