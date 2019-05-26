Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinlerine "Biz, sizlerin oluşturduğu kurumları, bütçeleri sevk ve idare etmekle mükellefiz. Asil olan, temel olan izlersiniz" diye seslendi.

Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinlerine "Biz, sizlerin oluşturduğu kurumları, bütçeleri sevk ve idare etmekle mükellefiz. Asil olan, temel olan izlersiniz" diye seslendi.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarında mahalle sakinlerini buluşturmaya devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofrası bu kez Etiler Mahallesi'nde kuruldu. İftara Etiler ve çevre mahallerden çok sayıda kişi katılırken Başkan Uysal da belediye meclis üyeleriyle birlikte iftarda yer aldı.

Uysal, iftarda, mahalleliyle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Bu sırada komşularıyla sohbet eden Uysal, iftar saatinin gelmesiyle birlikte dualar eşliğinde mahalleliyle birlikte orucunu açtı.

Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da yenilenen cadde ve sokaklardan sosyal yardım çalışmalarına yapılan her işin sahibinin ilçe sakinleri olduğunu söyledi. "Biz, sizlerin oluşturduğu kurumları, bütçeleri sevk ve idare etmekle mükellefiz. Asil olan, temel olan izlersiniz" diyen Başkan Uysal, bu anlayışla birlikte yaşamaktan mutlu olan, kıvanç duyan bir Muratpaşa'yı oluşturduklarını söyledi. Muratpaşa'da birlikte, barış ve kardeşlik içinde, varlığı ve yokluğu paylaşan, birbirini seven ve sayan, dayanışmanın hiç eksik olmadığı bir kent yaşamının var olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Muratpaşa'da tüm kamu hizmetlerine herkese sadece bir telefondan eşit ve adaletli bir şekilde ulaşabiliyor" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından mahalleliyle hatıra fotoğrafı da çektirirken çocuklarla özel olarak ilgilendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:58 Kaynak: İHA
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