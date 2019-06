Başkan Uysal, İtalya'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya'da düzenlenen, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen Popolinfesta'da, Gradara'da Belediye Başkanı Filippo Gasperi'yle bir araya geldi.

Başkan Uysal, belediyenin Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallerinde bulunan destek eğitim merkezlerinden 8 öğrenciyle birlikte İtalya'nın Fermignano ve Gradara belediyelerince gerçekleştirilen Popolinfesta'ya katıldı. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen ve 23 Haziran'da sona erecek festival kapsamında Başkan Uysal, Gradara Belediye Başkanı Gasperi'yle bir araya geldi.



Aynı zamanda Gradara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden Başkan Uysal, Gasperi'yle iki belediye arasında kültürel işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Başkan Uysal, Gradara ile Kaleiçi Old Town Festivali'yle başlayan işbirliğinin söz konusu olduğunu söyledi. Popolinfesta ve 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin ortak hedeflerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:



"Kaleiçi Old Town Festivali yolculuğu, 4 yıl, önce dünyada Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip şehirlerle güçlü bağlar kurmak, kalıcı bir insanlık ve kültür köprüsü inşa etmek amacıyla başladı. İtalya'da gerçekleştirilen Popolinfesta ise Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki kültürel bağları daha da derinleştirmeyi ilke edinmiş bir festival. Bu anlamda Muratpaşa ve Grada olarak ortak hedeflerde bir anlamda buluşuyoruz ve iki belediye arasında kültürel işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

