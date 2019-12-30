Başkan Uysal: "İyilikler kazansın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal: 'İyilikler kazansın' - Son Dakika

Başkan Uysal: "İyilikler kazansın"

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020'nin iyiliklerin kazandığı bir yıl olması dileğinde bulunarak, "2020 yılı hepimize kutlu olsun" dedi.

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2020'nin iyiliklerin kazandığı bir yıl olması dileğinde bulunarak, "2020 yılı hepimize kutlu olsun" dedi.


Başkan Uysal, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, 2020'nin Muratpaşa'da kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı herkese, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama hayatın her alanında yüksek bir yaşam standardını oluşturmak için sürdürdükleri hizmet ve projelerin artarak devam edeceği bir yıl olacağını söyledi. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İyisiyle kötüsüyle, acı tatlı anlarla 2019 geride kaldı. Yeni bir yıla merhaba diyoruz. Arzu ederiz ki ve dileriz ki 2020 yılı güzelliklerin, sevginin, saygının, komşuluğun paylaşıldığı bir yıl olsun. Şehrimizde, ülkemizde ve dünyada iyilikler kazansın. 2020 yılı hepimize kutlu olsun." - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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