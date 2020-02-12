Başkan Uysal, kadın muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Uysal, kadın muhtarlarla buluştu

7 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilciliğinin ziyaretinde, Muratpaşa'nın 55 mahallesi içinde 7 kadın muhtarın bulunduğunu belirterek, "Antalya'da 913 mahallemizde 20 kadın muhtarımız bulunuyor.

Başkan Uysal, kadın muhtarlarla buluştu, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilciliğinin ziyaretinde, Muratpaşa'nın 55 mahallesi içinde 7 kadın muhtarın bulunduğunu belirterek, "Antalya'da 913 mahallemizde 20 kadın muhtarımız bulunuyor. Oran Türkiye ortalamasıyla hemen hemen aynı, yüzde 2.2. Muratpaşa'mızda ise yüzde 12.7 fakat böylesine önemli bir görev için asla yeterli değil" diye konuştu.


Konyaaltı Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt başkanlığında Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilciliği, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Bozkurt ve Antalya'nın kadın muhtarları, temsilciliğin kuruluş sürecini ve hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında Başkan Uysal'a bilgi verdi.


Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, dernek çatısı altında bir araya gelen kadın muhtarları cesaretleri dolayısıyla kutladı. Türkiye'de kadın muhtarların sayısının genel muhtarların sayısına oranla yüzde 2.2 olduğunu, 50 bin 157 muhtar içinde bin 86 kadın muhtar bulunduğunu dile getiren Başkan Uysal, Antalya'da ise 913 mahallenin sadece 20'sinde kadın muhtar bulunduğunu söyledi.


Antalya rakamının aynı zamanda Türkiye ortalamasını da yansıttığını kaydeden Başkan Uysal, Muratpaşa'nın 55 mahallesi içinde ise 7 kadın muhtar bulunduğunu söyledi. Bunun yüzde 12.7'lik bir orana denk geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Meltem'de Muazzez Kaval, Demircikara'da Ayşe Saraç, Cumhuriyet'te Gülay Eser, Etiler'de Nesrin Kuş, Konuksever'de Suna Ay, Üçgen'de Aynur Baycın, ve Yenigöl'de Sema Özen'le uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturduk" diye konuştu. Başkan Uysal, böylesine önemli bir görev için bu oranların asla yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.


Muratpaşa'da muhtarları belediye yönetiminin önemli bir parçası, bir mesai arkadaşı gibi gördüklerini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, yıl içinde düzenli aralıklarla toplanan Muhtarlar Meclisi'nde de ilçenin tüm sorunlarını masaya yatırıp çözüm önerilerini beraber konuştuklarını söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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