Başkan Uysal, kardeş kent başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl "Kardeş kent iyi niyet" protokolü imzalanan şehirlerinde belediye başkanlarıyla görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Uysal, geçen yıl Kaleiçi Old Town Festivali'nde "Kardeş kent iyi niyet" protokolü imzaladığı İtalya'nın Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Hırvatistan'dan Svetvincenat Belediye Başkanı Macan'la video konferans yöntemiyle görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye, Svetvincenat Belediyesi AB Proje Sorumlusu Marina Bencic, Gradara Belediyesi AB Proje ve Finansman Danışmanı Massimiliano Gatto ve yardımcısı Marco Bevilacqua da bağlandı.

Belediye başkanları, pandemiyle mücadele deneyimlerini ve salgının turizmi nasıl şekillendireceği üzerine görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uysal, kamusal alanların dezenfekte çalışmalarıyla başlayan pandemiyle mücadelenin her eve maske dağıtılarak devam ettiğini kaydetti.

İhtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Uysal, AŞ evi ve evde bakım hizmeti çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Salgınla mücadelede Türkiye'de kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını ve bu yeni döneme yönelik de çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Uysal, bu kapsamda Kaleiçi'nin anıtsal yapılarından tarihi Üçkapılar'ın yanı başında bulunan park alanında birçok kişinin yan ayana oturmasına müsait olan bankları sandalye ve aralarında bir metre mesafe bulunan iki kişilik banklarla değiştirdiklerini belirtti.